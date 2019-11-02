Reyting sonuçları 1 Kasım Cuma: Arka Sokaklar, Hercai, Payitaht Abdülhamid, Sevgili Geçmiş! Reyting savaşının kazananı kim?
Reyting sonuçları belli oldu! 1 Kasım Cuma akşamı reyting yarışında dizi olarak Hercai, Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş varken TV8'de ise Recep İvedik 5 yerli filmi ile Show'da Güldür Güldür Show bulunuyordu. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
1 Kasım Cuma günü reyting sonuçları açıklandı! Cuma günü birincilik koltuğunda Hercai dizisi yer aldı. Arka Sokaklar 3, Hercai özet bölümü 4, Arka Sokaklar özet bölümü de 5. sıradaydı. Sevdim Seni Bir Kere adlı dizi 8, Güldür Güldür Show 10, Payitaht Abdülhamid 17. sırada yer etti. İşte dünün reyting sonuçları...
1 KASIM REYTİNG SONUÇLARI
1 - HERCAİ ATV
2 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
3 - ARKA SOKAKLAR KANAL D
4 - HERCAİ (ÖZET) ATV
5 - ARKA SOKAKLAR (ÖZET) KANAL D
6 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
7 - RECEP İVEDİK 5 (T.S) TV8
8 - SEVDİM SENİ BİR KERE STAR TV
9 - SHOW ANA HABER SHOW TV
10 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SHOW TV
11 - ESRA EROL'DA ATV
12 - ATV ANA HABER
13 - HAVA DURUMU KANAL D
14 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
15 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZET
16 - HAVA DURUMU ATV
17 - PAYİTAHT ABDÜLHAMİD TRT 1
18 - BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
19 - YEMİN KANAL 7
20 - SEVGİLİ GEÇMİŞ (ÖZET) STAR TV