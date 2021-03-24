Reysaş'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Reysaş'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlıyor

24.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:43
Reysaş'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlıyor

Nakliye-İş Sendikası, Reysaş'ta önümüzdeki günlerde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacağını açıkladı.

Nakliye-İş Sendikası, Reysaş'ta önümüzdeki günlerde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Eskişehir, Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Bartın'da bulunan Tüvtürk Araç Muayene İstasyonları alt işleticisi, Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'de Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı tarafından "Yetki Belgesi" verildiği belirtildi. Açıklamada, "28 Şubat 2018 tarihinde Bakanlık tarafından sendikamıza verilen yetki tespit yazısına işverenin itirazı üzerine görülen davaları her aşamada sendikamız kazanmıştır. ve Bakanlık tarafından sendikamıza "Yetki Belgesi" verilmiştir. Reysaş'ta örgütlenme süreci ve daha sonraki süreçte sendikamız üyesi 42 işçi kardeşimiz işten çıkarılmıştır. İşverenin örgütlenme haklarına yönelik saldırıları ve işten çıkarmalarına karşı başta Eskişehir, Karabük, Bartın, Zonguldak olmak üzere tüm bölgelerde aylarca devam eden diremişler yapılmıştır. En son Kastamonu'da devam eden direnişimiz bugün 480. günündedir. Sendikamız üyelerimizle birlikte hazırlamış olduğu toplu iş sözleşmesi teklif tasarısı ile önümüzdeki günlerde işverene toplu iş sözleşmesi çağrısı yapacaktır. Üç yılı bulan örgütlenme ve direniş süreci sonunda, toplu iş sözleşmesi aşamasına geldik. Reysaş/Tüvtürk Taşıt Muayene İstasyonlarında çalışan tüm işçi kardeşlerimizi insanca yaşayabilecek bir ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için sendikamızda örgütlenmeye, üye olmaya çağırıyoruz" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Reysaş'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 18:47:12. #1.15#
title