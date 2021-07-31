Reyondaki kokladığı parfümü böyle çaldı
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Reyondaki kokladığı parfümü böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Reyondaki kokladığı parfümü böyle çaldı Adıyaman'da, markete giren bir şahıs, reyonda bulunan parfümleri koklayarak çalıp götürdü.

Reyondaki kokladığı parfümü böyle çaldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, markete giren bir şahıs, reyonda bulunan parfümleri koklayarak çalıp götürdü.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete gelen kimliği belirsiz bir şahıs, market içerisinde bir süre gezinmeye başladı. Marketin kozmetik reyonunda bulunan parfümleri gözüne kestiren şahıs, parfümleri tek tek denemeye başladı. Kokusu hoşuna giden parfümü cebine koyan şahıs daha sonra marketten soğuk kanlı bir şekilde çıkarak uzaklaştı. Şahsın hareketlerinden şüphelenen market görevlileri kameraları incelediklerinde şahsın kozmetik reyonundan parfüm çaldığı tespit edildi.

Reyondaki kokladığı parfümü böyle çaldı
Reyondaki kokladığı parfümü böyle çaldı
Reyondaki kokladığı parfümü böyle çaldı
Reyondaki kokladığı parfümü böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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