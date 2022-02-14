Soğuk havalarda birtakım cilt sorunları ile karşılaşan insanlar nasıl bir tedavi yöntemi uygulayacak merak ediyor. Reyno hastalığı nedir ve reyno hastalığı belirtileri nelerdir konuları gündeme geliyor. Soğuk hava koşullarında ortaya çıkan reyno (raynaud) hastalığı hastaları tedirgin etmektedir. Reyno hastalığı tedavisi nedir veya evde geçer mi gibi sorulara yanıt aranıyor. Kış aylarında özellikle ortaya çıkan reyno hastalığı ne olduğunu merak edenler araştırıyor. Reyno hastalığı nedir? Reyno hastalığı belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Reyno hastalığı belirtileri nelerdir? Reyno nasıl tedavi edilir? Reyno hastalığı belirtileri neler? Detaylar haberimizdedir…

REYNO HASTALIĞI NEDİR?

Reyno hastalığı, soğuk hava koşullarına fazla maruz kalmanın sonrasında el parmakları, ayak parmakları, burun ve kulak gibi kan dolaşımının zayıf olduğu bölgelerde görülüyor. Bununla beraber, ciltte solukluk veya morarma gibi belirtilerin ortaya çıkmasına verilen reyno hastalığı, belirtileri yeniden ideal ortam koşullarına dönüldüğünde kaybol bir rahatsızlıktır. Bununla beraber, bahsedilen bölgelerdeki kan damarlarının soğuk koşullar sebebiyle kasılarak vazospazma uğraması ve dokulara kan akışının bir süreliğine azalması veya durması nedeniyle gerçekleşmiş olur. Reyno hastalığı, ortam sıcaklığıyla ters orantılı olarak gelişmektedir. Ayrıca uzun süre devam ettiğinde dokulara kan akışının kesilmesine bağlı olarak doku hasarına yol açabilmektedir.

REYNO HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Reyno hastalığının birden fazla belirtisi olabilir.

Ciltte soluklaşma veya morarma, kişinin etkilenen vücut bölgesinde (el veya ayak parmağı, burun, kulak) atağa bağlı olarak renk değişikliği, beyazlama veya morarma görülebilir.

His kaybı ve uyuşukluk, şiddetli biçimde etkilenen bölgelerde dokunma hissinde azalma, karıncalanma veya uyuşukluk hissedilebilir.

Ağrı ve sıklıkla şiddetli ağrıya yol açmaz. Ancak özellikle sekonder Raynaud hastalığında, belirtilere ciddi ağrı eşlik edebilir. Raynaud fenomeni uzun sürdüğü takdirde, sebep olabileceği doku hasarına bağlı olarak hissedilen ağrı şiddetlenebilir.

Sıcak ortamda semptomların düzelmesi, soğuk havada ortaya çıkan semptomlar, sıcak ortamda dokuların ısıtılmasını takiben genellikle 15 dakika içerisinde düzelir.

REYNO NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Reyno hastalığı nasıl tedavi edilir birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Raynaud tablosunda tedavi temelde ikiye ayrılabilir. İlk olarak, reyno ataklarının gelişmesini önlemeye yöneliktir. Bu anlamda en önemli tedavi aşaması, hayat tarzı değişiklikleridir. Bu sebepten,

Raynaud gelişimine yol açan dış ortam koşullarından uzak durulması eğer yapılamıyorsa özel korunma ekipmanlarının kullanılması esastır.

Sigara, kafein içerikli kahve ve çay gibi içeceklerin tüketimine son verilmelidir.

Egzersiz dokulara kan akışının sağlanması ve vücudun sıcak tutulması açısından son derece faydalıdır.

Atakların gelişimini önlemeye yönelik olarak çeşitli ilaç tedavileri mevcuttur. Bu konuda, uzman hekime danışılması ve hekim kararıyla tedavinin düzenlenmesi oldukça önemlidir.

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