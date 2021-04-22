Reynmen'den Ece Erken'e 5 bin liralık tazminat davası
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Reynmen'den Ece Erken'e 5 bin liralık tazminat davası

Reynmen'den Ece Erken'e 5 bin liralık tazminat davası
Demirören Haber Ajansı / Büşra ÇOBAN - Haberler | Güncel

SOSYAL medya fenomeni ve rapçi "Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş, televizyon programında söylediği iddia edilen sözler nedeniyle sunucu Ece Erken'e 5 bin liralık tazminat davası açtı.

SOSYAL medya fenomeni ve rapçi "Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş,  televizyon programında söylediği iddia edilen sözler nedeniyle sunucu Ece Erken'e 5 bin liralık tazminat davası açtı.

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.  Davalı Ece Erken'in avukatı yaptığı savunmada "VTR'ler program yöneticisi tarafından hazırlanmaktadır. Programın tüm haberlerini, konularını ve başlıklarını görevli diğer çalışanlar hazırlamaktadır. Müvekkilimin toplumu kışkırtmak ve tahrik etmek için uğraştığını düşünmek abes olur. VTR'de geçen sözler Ece Erken'e ait değildir. Müvekkilimin sözleri hakaret suçunu oluşturmamaktadır" diyerek mahkemeden davanın reddedilmesini talep etti.

"MÜVEKKİLİM ZAN ALTINDA BIRAKILMIŞTIR"

Yusuf Aktaş'ın avukatı ise "Programda yayınlanan 'Reynmen öz annesine şiddet mi uyguladı?', 'Reynmen kimi neden bıçaklamaya kalkıştı' gibi ifadelerle müvekkilim zan altında bırakılmıştır. Ece Erken bu iddiaları destekleyecek ve pekiştirecek açıklamalarda bulunmuştur. Davanın kabul edilmesini talep ederiz" dedi. Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü sunucu Ece Erken bir televizyon programında Reynmen hakkında çıkan "Muhabire darp" haberleri ile ilgili konuşmuştu. Bunun ardından Reynmen avukatı aracılığıyla kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Erken'e 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Yusuf Aktaş'ın avukatının mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde "Müvekkilim 13 Eylül 2019 tarihinde bir muhabir ile yaşadığı talihsiz olay nedeniyle yargısız infaza maruz kalmıştır. Ece Erken sunuculuğunu yaptığı programda reyting kaygısıyla müvekkilimi zan altında bırakmıştır. Davalının kara propagandaya girişmesi ve iftira suçu işlemesi basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Ece Erken programda saygısızca ifadeler kullanmaktadır. Programda alt yazıda 'Muhabiri tokatlayan Reynmen'den büyük pişkinlik', 'Sözde fenomen' ve 'Şiddet ailede mi var, babasından mı gördü' şeklinde programın alt yazısında yer alan  sözleri söyleyerek müvekkilimin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Büşra ÇOBAN

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