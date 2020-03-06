Reynmen Avrupa Turnesine çıkıyor

06.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:24

Komik vidyoları ve müzikleriyle beğeni toplayan 23 yaşındaki Reynmen´in, YouTube kanalında milyonlarca izleyeni bulunuyor.

Riba Events tarafından organize edilen tur kapsamında, sanatçı 5 Nisan´da Münih´de, 10 Nisan´da Zürich´de, 11 Nisan´da Viyana´da, 12 Nisan´da Berlin´de, 13 Nisan´da Frankfurt´da, 15 Nisan´da Hertogenbosch´da, 17 Nisan´da Ludwigsburg´da, 18 Nisan´da Köln´de ve 19 Nisan´da Dortmund´da sahne alacak ve sevenleriyle buluşacak.

Kaynak: Bültenler