Reynmen 400 bin euro kazanacak
Müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, Reynmen'in maxi single turnesinde kazanacağı rakamı açıkladı.
Reynmen Rnbesk adını verdiği albüm ile müzik listelerinde üst sıralara yerleşirken avrupa turnesi kazancıyla da en çok kazanan isim olacak.
Hakan Kanburoğlu'nun haberine göre; 10 konserlik turne sonunda Reynmen 400 BİN Euro kazanacak. Türk lirası olarak yaklaşık 2 milyon 630 bin TL kazanacak olan Reynmen'in konser başına ücreti 263 BİN TL. Konser turnesi nisan ayında başlayacak.