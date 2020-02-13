Reynmen 400 bin euro kazanacak

13.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:13

Reynmen Rnbesk adını verdiği albüm ile müzik listelerinde üst sıralara yerleşirken avrupa turnesi kazancıyla da en çok kazanan isim olacak.

Hakan Kanburoğlu'nun haberine göre; 10 konserlik turne sonunda Reynmen 400 BİN Euro kazanacak. Türk lirası olarak yaklaşık 2 milyon 630 bin TL kazanacak olan Reynmen'in konser başına ücreti 263 BİN TL. Konser turnesi nisan ayında başlayacak.

Kaynak: Bültenler