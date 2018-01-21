Reyhanlı'ya Roket Atılması

Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı ilçesine roket atılmasıyla ilgili, "Suriye'den atılan roketler marifetiyle 37 yaralımız var. Bunlardan 31'i ayakta tedavi sonrası taburcu edildi, 4 ağır yaralı var." dedi.

Ata, olayda yaralananları tedavi gördükleri Reyhanlı Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane yetkililerinden yaralılar hakkında bilgi alan Ata, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde meydana gelen olayda 37 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirten Ata, şöyle devam etti:

"Suriye'den atılan roketler marifetiyle 37 yaralımız var. Bunlardan 31'i ayakta tedavi sonrası taburcu edildi, 4 ağır yaralı var. Bunların 3'ü Hatay Devlet Hastanesinde, biri Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde. Şu an Reyhanlı Hastanesinde de 2 hastamız var ve sağlık durumları iyi, gözlem altına alındılar. Onlar da muhtemelen yakın tarihte taburcu edilecekler."

Ata'nın ziyaretine AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal ve Fevzi Şanverdi de katıldı.