Reyhanlı'ya güneş enerji santrali kuruluyor
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Reyhanlı'ya güneş enerji santrali kuruluyor

Reyhanlı'ya güneş enerji santrali kuruluyor
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Ekonomi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 4 Megavat (MW) kurulu gücünde olacak güneş enerjisi santrali inşaatı başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 4 Megavat (MW) kurulu gücünde olacak güneş enerjisi santrali inşaatı başladı.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneş enerjisi santralinde çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Güneş Enerjisi Santrali'nin toplam 4 megavat kurulu güce sahip olacağını ifade eden Hacıoğlu, santraldeki panel montajlarının da 30 Haziran'da tamamlanacağını belirtti.

Kısa süre zaman zarfı içinde hizmetine girecek sistemin oldukça yarar sağlayacağını aktaran Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Coğrafi konumu itibarıyla fazla güneş ışığı alan bölgemizde gerekli alt ve üst yapı teknik sistemler kurularak güneş enerjisinden elektrik üretimi gerçekleştirmeyi amaçladık. Yeşilova Mahallesi'nde 80 bin metrekare arazi üzerine kurulacak 12 bin 150 panelli "REY-GES Reyhanlı Güneş Enerji Sistemleri" projesiyle atmosferdeki karbondioksit (CO2) salınımının engellenmesi ile temiz enerji üretimi sayesine doğanın korunması da hedeflenmektedir. Bu sayede ülke ekonomisi ile Belediye bütçesine de her yıl yaklaşık olarak 10 milyon 200 bin lirayı aşkın tutarda katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Hacıoğlu, güneş enerji santralinin Reyhanlı halkına hayırlı olmasını dilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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