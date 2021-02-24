Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığının, trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığının, trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

24.02.2021 19:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:42
Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığının, trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

SURİYE iç savaşında ismi karmaşık ilişkileri nedeniyle sık sık gündeme gelen, Reyhanlı Katliamı ile IŞİD'iın Niğde saldırısında adı geçen Heysem Topalca'nın (54), trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı.

SURİYE iç savaşında ismi karmaşık ilişkileri nedeniyle sık sık gündeme gelen, Reyhanlı Katliamı ile IŞİD'iın Niğde saldırısında adı geçen Heysem Topalca'nın (54), trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı. Topalca hakkında, Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29 Aralık 2015'te verdiği, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. 

Kaza, 10 Şubat 2021'de Karapınar- Konya yolu Akçayazı Mahallesi, Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Heysem Topalca yönetimindeki 68 KH 911 plakalı otomobil, Mustafa Usta'nın (55) kullandığı 06 KH 8433 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla attı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Heysem Topalca ile Macit El Hacı Ali (33) ve Bilal El Muhammed (21) yaşamını yitirdi. Otomobildeki Döne Abdullah (55), Nureddin El Hac Ali (19), Abdullah El Hac, İbrahim El Muhammed (30) ve Halit Bargut (15) da yaralandı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi ve Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ölen üç kişi, otopsi işlemlerinin ardından Hatay'ın Yayladağı ilçesinde defnedildi.

Suriye iç savaşında ismi karmaşık ilişkileri nedeniyle sık sık gündeme gelen Heysem Topalca, 11 Mayıs 2013'te, 53 kişinin öldüğü Reyhanlı patlaması ve 20 Mart 2014'te Niğde Ulukışla'daki IŞİD saldırısıyla ilgili açılan davaların 'firari' sanığıydı. Topalca hakkında, Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29 Aralık 2015'te verdiği 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. 

 


Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığının, trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı
Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığının, trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Altun İbrahim Aydemir
Magazin Zeki Müren Acun Ilıcalı Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Arda Turan Mesut Özil
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığının, trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 19:50:13. #1.15#
title