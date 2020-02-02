Reyhanlı sınırına komanda ve askeri araç takviyesi
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Reyhanlı sınırına komanda ve askeri araç takviyesi

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gelen askeri araç ve komandolar, Reyhanlı sınırına doğru yola çıktı.

02.02.2020 21:50 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:50
Reyhanlı sınırına komanda ve askeri araç takviyesi

'nin çeşitli birliklerinden 'a gelen askeri araç ve komandolar, sınırına doğru yola çıktı.

Hatay'ın ilçesinden yoğun güvenlik önlemi altında ZPT personel taşıyıcı askeri araç ve komandolar, Reyhanlı sınırına doğru yola çıktı. Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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