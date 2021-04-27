Reyhanlı ilçe merkezine yeni su kaynağı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Reyhanlı ilçesinin su kaynaklarını ve iletim seviyesini daha arttırmak için sondaj kuyusu çalışmalarını sürdürüyor.