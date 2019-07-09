Reyhanlı'daki yangın ve patlama sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boya deposunda çıkan yangın ve patlamanın ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Reyhanlı'da bir derneğe ait boya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, depoda bulunan kimyasal maddeler patlamalara neden olmuştu. Yapılan incelemelerin ardından depoda çok sayıda dini kitap olduğu da öğrenilirken, polis ve itfaiye ekipleri incelemelerini tamamladı. Yangın ve patlamanın ardından zarar gören depo ve üst katlardaki daireler, karşı binadaki 5 daire ve yol üzerinde bulunan 2 araç için hasar tespit çalışmaları başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA