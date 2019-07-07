Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 16 şahıs gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 16 şahıs gözaltına alındı. 5 Temmuz'da Reyhanlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde patlama meydana gelmiş ve patlamada Suriye uyruklu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili geniş çaplı yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında 16 şahıs gözaltına alındı.
(Mehmet Bayrak/İHA)
Kaynak: İHA
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