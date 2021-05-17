Reyhanlı'daki Filistinli aileler: Saldırılar nedeniyle endişeliyiz

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Filistinli aileler, İsrail'in ülkelerine yönelik saldırılarını endişeyle takip ettiklerini söyledi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Filistinli aileler, İsrail'in ülkelerine yönelik saldırılarını endişeyle takip ettiklerini söyledi. Filistinli Ömer Abuhaşim (40), yakınlarıyla her fırsatta telefonda konuştuklarını belirtti.

Ülkelerinden Suriye'ye göçtükten sonra bölgede yaşamını sürdürürken, iç savaş nedeniyle yaşanan çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye yerleşen Filistinli aileler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Reyhanlı'da yaşayan 70 aile, İsrail'in ülkelerine yönelik saldırılarını endişeyle takip ediyor. Filistinli Ömer Abuhaşim, Filistin halkının bulundukları yerleri korumak için ayaklandığını kaydederken, "Gazze'de ve diğer bölgelerde tek yürek oldular. Kudüs'ü savunmak için Tel Aviv'e roketlerle saldırı yaptılar. Gelişmeleri Türk televizyonlarından takip ediyoruz. İsrail'in Gazze'de neler yaptıklarını görüyoruz. Evleri yıkıyorlar, çocukları katlediyorlar. Enkazların altından yaralıların çıkarılmasını görüyoruz. Gazze'de çok ciddi bir sorun var. Burada elimizden sadece haberleri takip etmek geliyor ve onlara dua ediyoruz. Yakınlarımızı, merak ettiğimiz kişileri her fırsatta arayıp, telefonla konuşuyoruz. İçimiz yanıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU