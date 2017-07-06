Reyhanlı'da Zemin İyileştirme Çalışması

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Reyhanlı ilçesine bağlı Kumtepe Mahallesi'nde asfalt çalışması öncesi zemin iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.



Reyhanlı ilçesine bağlı Kumtepe Mahallesi'nde ağır tonajlı araçların geçişi sebebiyle yıpranan ve vatandaşlara ulaşım sıkıntısı yaşatan yollara çalışma başlatan Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zemin iyileştirme çalışmaları yaptı.



Vatandaşlar, tarım arazilerine yakınlığı sebebiyle önem arz eden yolu yaptıran Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkür etti. - HATAY