Reyhanlı'da uyuşturucu hap operasyonu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 94 adet uyuşturucu Captogon hap ele geçirildi.
06.07.2020 10:24 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:50
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 94 adet uyuşturucu Captogon hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahallede ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin durumundan şüphelendiği E.O'nun
yapılan üst aramasında şahsın cebindeki poşette 94 adet uyuşturucu hap bulundu.
Üzerinde uyuşturucu hap çıkan E.Ö'nün kimlik sorgulamasında ayrıca 4 farklı hırsızlık kaydı bulunduğu anlaşıldı.
E.Ö. gözaltına alındı. - HATAY
Kaynak: İHA