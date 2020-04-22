Reyhanlı'da, Türkçe ve Arapça 'yasak' anonsu HATAY'da saat 24.00 itibarıyla başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı, Reyhanlı ilçesinde Türkçe ve Arapça anonslarla halka duyuruluyor.

HATAY'da saat 24.00 itibarıyla başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı, Reyhanlı ilçesinde Türkçe ve Arapça anonslarla halka duyuruluyor.

Koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında, 31 kentte bugün saat 24.00 itibarıyla başlayıp, 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde anonslarla halka hatırlatıldı. Belediyeye ait araçlardan Türkçe ve Arapça anonslar yapılırken, ilçede yaşayan Suriyeliler de sokağa çıkma yasağıyla ilgili bilgilendirildi.

Kaynak: DHA