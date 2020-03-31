Reyhanlı'da trafiğe kapatılan caddeler dezenfekte edildi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün trafiğe kapatılan caddeler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu'nun talimatları doğrultusunda dezenfekte edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün trafiğe kapatılan caddeler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu'nun talimatları doğrultusunda dezenfekte edildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için önlemler alıyoruz. Belediye ekiplerimizle birlikte trafiğe kapattığımız caddelerde dezenfekte çalışmaları yapıyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA