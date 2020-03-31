Reyhanlı'da trafiğe kapatılan caddeler dezenfekte edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün trafiğe kapatılan caddeler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu'nun talimatları doğrultusunda dezenfekte edildi.
31.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 00:00
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün trafiğe kapatılan caddeler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu'nun talimatları doğrultusunda dezenfekte edildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için önlemler alıyoruz. Belediye ekiplerimizle birlikte trafiğe kapattığımız caddelerde dezenfekte çalışmaları yapıyoruz" dedi. - HATAY
Kaynak: İHA