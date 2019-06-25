Reyhanlı'da tahrip olan kanal hatları yenilendi
HATSU, "Temiz ve Sağlıklı Çevre" ilkesiyle kanalizasyon problemlerini giderme adına çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Atık suların sağlıklı şekilde toplanması ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, Reyhanlı ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde tıkanarak tahrip olan kanal hattının yenilendiğini belirtti.
Sağlıklı yaşama katkı sağlandığını ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğine dikkat çeken HATSU, çalışma kapsamında 12 metre yeni kanal hattının çekildiğini ve bağlantılarının yapıldığını belirterek, atıksuların modern yöntemler ile toplanması ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tahliye edilmesi adına çalışmaların kent genelinde sürdüğünü vurguladı.
Kaynak: Bültenler
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