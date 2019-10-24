Reyhanlı'da Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği
Suriyeli yetimlerin ve Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan'ın zeytin toplaması Etkinliğe katılan Suriyeli yetimler Kuran-ı Kerim okunması Suriyeli yetimlerin İstiklal marşını sahnede okuması Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan'ın konuşması Suriyeli yetimlerin sahne performansı Müzik dinletisi Suriyeli...
Suriyeli yetimlerin ve Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan'ın zeytin toplaması
Etkinliğe katılan Suriyeli yetimler
Kuran-ı Kerim okunması
Suriyeli yetimlerin İstiklal marşını sahnede okuması
Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan'ın konuşması
Suriyeli yetimlerin sahne performansı
Müzik dinletisi
Suriyeli yetim çocukların barış dilekleri yazılı balonları gökyüzüne bırakması
Reyhanlı'da Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği
Hatay'da Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, İstiklal Marşı'nı okuyan yetimler çeşitli oyunlarla eğlendi.
Programda Suriyeli yetim çocuklar, kendileri için hazırlanan müzik, şiir, çocuk tiyatrosu ve sihirbazlık gibi gösterileri ilgiyle izledi.
22 dönüm zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık bin Suriyeli yetim, ağaçlardan zeytin topladı.
Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Suriyelilerle aynı kültürün çocukları olduklarını söyledi.
"Zor günlerinde Türkiye olarak yanlarında olduk." diyen Candan, İHH ve Yetim Vakfı gibi yardım kuruluşlarının da Suriyelilerin yardımlarına koştuğunu belirtti.
Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Candan, her zaman yetim çocukların yanında olduklarını ifade etti.
Zeytin toplama etkinliğinin ardından yetim çocuklar, barış dileklerinin yazıldığı balonları gökyüzüne bıraktı.