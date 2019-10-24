24.10.2019 18:37

Suriyeli yetimlerin ve Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan'ın zeytin toplaması

Etkinliğe katılan Suriyeli yetimler

Kuran-ı Kerim okunması

Suriyeli yetimlerin İstiklal marşını sahnede okuması

Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan'ın konuşması

Suriyeli yetimlerin sahne performansı

Müzik dinletisi

Suriyeli yetim çocukların barış dilekleri yazılı balonları gökyüzüne bırakması

Reyhanlı'da Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği

Hatay'da Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, İstiklal Marşı'nı okuyan yetimler çeşitli oyunlarla eğlendi.

Programda Suriyeli yetim çocuklar, kendileri için hazırlanan müzik, şiir, çocuk tiyatrosu ve sihirbazlık gibi gösterileri ilgiyle izledi.

22 dönüm zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık bin Suriyeli yetim, ağaçlardan zeytin topladı.

Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Suriyelilerle aynı kültürün çocukları olduklarını söyledi.

"Zor günlerinde Türkiye olarak yanlarında olduk." diyen Candan, İHH ve Yetim Vakfı gibi yardım kuruluşlarının da Suriyelilerin yardımlarına koştuğunu belirtti.

Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Candan, her zaman yetim çocukların yanında olduklarını ifade etti.

Zeytin toplama etkinliğinin ardından yetim çocuklar, barış dileklerinin yazıldığı balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA