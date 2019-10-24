Reyhanlı'da Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği

24.10.2019 16:58

Hatay'da Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, İstiklal Marşı'nı okuyan yetimler çeşitli oyunlarla eğlendi.

Programda Suriyeli yetim çocuklar, kendileri için hazırlanan müzik, şiir, çocuk tiyatrosu ve sihirbazlık gibi gösterileri ilgiyle izledi.

22 dönüm zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık bin Suriyeli yetim, ağaçlardan zeytin topladı.

Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Suriyelilerle aynı kültürün çocukları olduklarını söyledi.

"Zor günlerinde Türkiye olarak yanlarında olduk." diyen Candan, İHH ve Yetim Vakfı gibi yardım kuruluşlarının da Suriyelilerin yardımlarına koştuğunu belirtti.

Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Candan, her zaman yetim çocukların yanında olduklarını ifade etti.

Zeytin toplama etkinliğinin ardından yetim çocuklar, barış dileklerinin yazıldığı balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA