Reyhanlı'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar benzinliklere ve marketlere akın etti
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Reyhanlı

Reyhanlı'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar benzinliklere ve marketlere akın etti

Reyhanlı'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar benzinliklere ve marketlere akın etti İçişleri Bakanlığınca, ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çok sayıda vatandaş benzin istasyonlarına ve marketlere akın etti.

20.04.2020 02:03 | Son Güncelleme: 20.04.2020 02:04
Reyhanlı'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar benzinliklere ve marketlere akın etti

Reyhanlı'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar benzinliklere ve marketlere akın etti

HATAY - İçişleri Bakanlığınca, ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çok sayıda vatandaş benzin istasyonlarına ve marketlere akın etti.

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan 30 büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsayan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan çok sayıda vatandaş kısıtlamanın bitmesinin ardından trafiğe ve sokaklara çıkmaya başladı. Sokağa çıkan vatandaşların önceliği ise benzin istasyonları ve marketler oldu.

Ayrıca reyhanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların marketlerde sosyal mesafeye uymaları sağlandı.

Reyhanlı'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar benzinliklere ve marketlere akın etti

Kaynak: İHA

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