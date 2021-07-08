Reyhanlı'da polisten kaçan araçtan 5 mülteci çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçtan ikisi çocuk beş yabancı uyruklu mülteci çıktı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçtan ikisi çocuk beş yabancı uyruklu mülteci çıktı. Aracı terk eden sürücüler R.Y. ve M.R.Ş. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda R.Y. ve M.R.Ş. adlı şahısların kullandığı 31... plakalı aracın askeri sınır bölgesinden mülteci taşıdığının tespit edilmesi üzerine 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç Yenimahalle Mahallesi'nde kovalamaca sonucu terk edilmiş halde bulundu. İkisi çocuk beş yabancı uyruklu şahsın tespitleri yapıldıktan sonra mahalle içinde aramalar sonucunda araç sürücüsü R.Y. ve M.R.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı