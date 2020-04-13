Reyhanlı'da polise e-posta göndererek oyun hamuru istedi HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yasak nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların oyun hamuru talebini Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motorize yunus timleri yerine getirdi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yasak nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların oyun hamuru talebini Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motorize yunus timleri yerine getirdi.

Ülke genelinde yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında evinden çıkamayan 5'inci sınıf öğrencisi Meryem İri, evde sıkıldığı için oynamak amacıyla Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta göndererek oyun hamuru istedi. E-Posta'yı değerlendiren motorize yunus timleri, oyun hamuru alarak İri'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine götürüp teslim etti. Ekipler ayrıca çocuklara sokağa çıkmamaları gerektiğini hatırlatıp, uzaktan eğitimi takip etmelerini istedi. Polislere teşekkür eden çocuklar, motosikletlerine binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA