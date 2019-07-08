Reyhanlı'da patlama
- Reyhanlı'da patlama Reyhanlı'da bir evde patlama meydana geldiHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir evde patlama meydana geldi.
- Reyhanlı'da patlama
Reyhanlı'da bir evde patlama meydana geldi
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir evde patlama meydana geldi.
Reyhanlı ilçe merkezinde bir evde patlama meydana geldi. Henüz neden kaynaklandığı belli olmayan patlamanın ardından alevler geceyi aydınlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay sonrası alınan ilk bilgilerde yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR
AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama
Son Dakika Haberleri