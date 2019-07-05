Reyhanlı'da Patlama

Hatay, Reyhanlı'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir araç öğle saatlerinde infilak etti. Hatay Valisi Rahmi Doğan, patlamaya araçtaki bir bombanın neden olduğunu söyledi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans aracı gitti