Reyhanlı'da Patlama
Hatay, Reyhanlı'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir araç öğle saatlerinde infilak etti.
Hatay, Reyhanlı'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir araç öğle saatlerinde infilak etti. Hatay Valisi Rahmi Doğan, patlamaya araçtaki bir bombanın neden olduğunu söyledi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans aracı gitti
Kaynak: DailyMotion.com
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