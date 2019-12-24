Reyhanlı'da öğrencilere uygulamalı kuaförlük dersi verildi

24.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:28

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi bünyesindeki kuaför bölümü öğrencilerine uygulamalı kuaförlük dersi verildi.

Cemil Meriç Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Antakya ve Reyhanlı'dan birçok kuaför ile bölüm öğrenciler katıldı.

150 öğrencinin yer aldığı uygulama dersin, alanında uzman kuaförler tarafından keratin bakımı, saç renklendirme ve türban eğitimleri verildi.

Kuaförlerden Eylem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini severek yaptığını ve mesleğin her geçen gün kendini yenilediğini söyledi.

Hatay'da farklı okullarda uygulama derslerine gittiğini anlatan Kaya, öğrencilerle birlikte güzel vakit geçirdiklerini ve meslek alanında eğitici bilgiler verdiğini belirtti.

Kaya, kuaförlük mesleğinin maddi ve manevi olarak ustalarına değer kattığını ve bayanların aktif olarak çalışmalarında fayda olacağını sözlerine ekledi.

Etkinlik sonunda Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Turan tarafından katılımcılara teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA