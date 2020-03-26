Reyhanlı'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor Belediye ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmaları Temizlik işleri Müdürü Mahmut Tapınç'ın açıklaması HATAY- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ekipler, ilçe genelinde cadde ve mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Belediye ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmaları Temizlik işleri Müdürü Mahmut Tapınç'ın açıklaması HATAY- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ekipler, ilçe genelinde cadde ve mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Kaynak: AA