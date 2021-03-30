Reyhanlı'da kısıtlama denetimine takılan motosiklet çalıntı çıktı
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Reyhanlı'da kısıtlama denetimine takılan motosiklet çalıntı çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Reyhanlı'da kısıtlama denetimine takılan motosiklet çalıntı çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir motosikleti durdurması üzerine çalıntı motosiklet oldugu ortaya çıktı.

Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler 'Daha hızlı' diye tempo tuttu
Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler "Daha hızlı" diye tempo tuttu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir motosikleti durdurması üzerine çalıntı motosiklet oldugu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre Cüdeyde mahallesi Ertuğrul Gazi caddesi üzerinde kısıtlama denetimi yapan polis ekipleri gece saat 00.30 sıralarında şüphelendikleri 31 F 3053 plakalı motosikleti durdurdu.

Motosiklet üzerinde yapılan inceleme sonucu, şahsi ve motor numarasının silindiği tespit edildi.

Motosiklet sürücüsü, İ.H isimli şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü - HATAY

Reyhanlı'da kısıtlama denetimine takılan motosiklet çalıntı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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