Reyhanlı'da kısıtlama denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Reyhanlı'da kısıtlama denetimi

20.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:32
Reyhanlı'da kısıtlama denetimi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet ekiplerince denetim yapıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet ekiplerince denetim yapıldı.

İlçenin tüm giriş çıkışları caddeleri Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde sadece işi olupta dışarıya çıkan vatandaşlara polis ekipleri maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, "Reyhanlı halkına bu gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum umarım en kısa zamanda bu korona virüsü belasından milletçe el ele verip kurtulacağız" dedi. - HATAY

Reyhanlı'da kısıtlama denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mustafa Varank
Magazin Demet Akalın Defne Samyeli Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Çocuk Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Reyhanlı'da kısıtlama denetimi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 10:32:33. #1.15#
title