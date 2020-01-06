Reyhanlı'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Haberler » Güncel » Reyhanlı'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Haber

Reyhanlı'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

06.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:40
Reyhanlı'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Gençlik Kolları, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Hayırseverler tarafından bağışlanan yardımların ilçedeki ailelere ulaştırıldığını belirten Horoz, 60 aileye gıda paketlerini ulaştırdıklarını kaydetti.

Yardım çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Horoz, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler