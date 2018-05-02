Reyhanlı'da Erkenci Kayısı Hasadı Başladı

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde, erkenci kayısı hasadı başladı.

Reyhanlı'da kayısı üreticisi Mehmet Kaan Bahadırlı, kayısının kaliteli olduğunu, ancak havaların ılık ve kurak geçmesi nedeniyle ağaçların kış mevsiminde soğuklama alamadığını, bu yüzden de verimin düşük olduğunu söyledi. Açık alanda ilk hasadın başlandığı Amik Ovası'nda toplanan kayısının çok kaliteli olduğunu belirten Bahadırlı, "Normalde dekar başına 2,5 ton ürün alıyorduk. Hava şartları nedeniyle bu hasat döneminde dekar başına 500 kiloya kadar düştü. Aslında bölge olarak da değişiklik gösteriyor ve 600 ile bir ton arasında ürün alınan yerler de var" dedi. Bahadırlı, 5 yıldan bu yana sert çekirdekli meyve işi ile uğraştıklarını ve erkenci çeşit ektiklerini belirterek, örtü altı dışındaki açık alanlardaki ilk hasattan sonra mayıs ayı ortalarında diğer çeşitlerinin hasadının yapılacağını kaydetti.

Kayısının ihracata yönelik olduğunu söyleyen Bahadırlı, "Kayısının yüzde 90'ı Rusya olmak ihraç ediliyor. Çünkü elde edilen kayısı yola dayanıklı. Kayısı fiyatı ise kilosu 6-7 liradan satılıyor. Aslında tonajı düşük olan kayısının fiyatını daha yüksek bekliyorduk. Ancak hava şartları nedeniyle kilosu düşük işlem görüyor" diye konuştu.

- Hatay