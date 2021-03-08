Reyhanlı'da çalıntı motosikletler denetim yapan polise takıldı
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Reyhanlı'da çalıntı motosikletler denetim yapan polise takıldı

08.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:57
Reyhanlı'da çalıntı motosikletler denetim yapan polise takıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, çalıntı 2 motosiklet ele geçirdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, çalıntı 2 motosiklet ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekipleri, plakası olmayan 2 motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede çalıntı oldukları tespit edilen plakasız motosikletler muhafaza altına alınarak otoparka gönderilirken, motosikletleri kullanan Ö.E. ve N.E. isimli şahıslar polis merkezine götürüldü. - HATAY

Reyhanlı'da çalıntı motosikletler denetim yapan polise takıldı
Reyhanlı'da çalıntı motosikletler denetim yapan polise takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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