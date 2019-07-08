Reyhanlı'da boya imalathanesinde yangın

İmalathanedeki kimyasallar bomba gibi patlarken, yaralıların olduğu öğrenildi

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir boya imalathanesinde yangın çıktı. İmalathanedeki kimyasallar bomba gibi patlarken, yaralıların olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde bulunan bir boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında imalathanedeki kimyasal maddeler bomba gibi patladı. Patlama sırasında imalathanede bulunan işçilerin de yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda, polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İHA