Reyhanlı'da boya imalathanesinde yangın
Reyhanlı'da boya imalathanesinde yangın İmalathanedeki kimyasallar bomba gibi patlarken, yaralıların olduğu öğrenildiHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir boya imalathanesinde yangın çıktı.
Reyhanlı'da boya imalathanesinde yangın
İmalathanedeki kimyasallar bomba gibi patlarken, yaralıların olduğu öğrenildi
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir boya imalathanesinde yangın çıktı. İmalathanedeki kimyasallar bomba gibi patlarken, yaralıların olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde bulunan bir boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında imalathanedeki kimyasal maddeler bomba gibi patladı. Patlama sırasında imalathanede bulunan işçilerin de yaralandığı öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda, polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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