Reyhanlı'da 4 kilo 350 gram takoz esrar ele geçirildi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 350 gram takoz esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 350 gram takoz esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri 26 Mart saat 23.40 sularında seyir halindeki motosikletin direksiyonunun çatı kısmında siyah bir poşetten şüphelendi. Motosikleti durdurmak için hamle yapıldığı sırada sürücü, kaçmak isterken yakalandı.

Yapılan kimlik sorgulamasında şahsın Suriye uyruklu Y.K.N. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Motosiklet direksiyonunun çatı kısmında bulunan siyah poşetin içinde ise paket halinde 4 kilo 350 gram takoz esrar ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA