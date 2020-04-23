Reyhanlı'da 23 Nisan balkonlardan coşkuyla kutlandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 23 Nisan balkonlardan coşkuyla kutlandı23 Nisan Ulusal egemenlik çocuk bayramı bu yıl da coşkuyla kutlandı.
23.04.2020 23:06 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:20
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 23 Nisan balkonlardan coşkuyla kutlandı
23 Nisan Ulusal egemenlik çocuk bayramı bu yıl da coşkuyla kutlandı. Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlar kutlamalarını evlerinde yaptı. Reyhanlı halkı hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı balkonlarda okudular emniyet güçleri ve sağlık çalışanları da onları yalnız bırakmadı. Caddelerde seyir halinde giden ambulans ve polis ekipleri siren çalarak balkonlardaki 23 Nisan kutlamaları yapan çocuklara destek verdi. - HATAY
Kaynak: İHA