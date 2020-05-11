Reyhanlı'da 11 Mayıs Şehitleri anıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te iki bombalı araçla yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler, 7. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te iki bombalı araçla yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler, 7. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Reyhanlı'da 52 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıların 7. yıldönümü nedeniyle şehit yakınları 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri anıtı önünde toplandı.

Şehit aileleri ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı okudu.

11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna, kurdukları dernek ile tüm şehit ailelerini bir araya getirdiklerini belirterek, "2013 te 53 vatandaşımızı şehit verdik ama ülkeyi böldürmedik. Ezanımızı susturmadık, bayrağımızı indirtilmedik. Ama biz bu ülkeyi böldürmedik kardeş kanı döktürmedik" dedi.

Daha sonra şehitler için Kuranı Kerim okundu. Dualar edilmesinin ardından anıta çicek bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA