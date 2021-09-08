Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun ZiyaretiReyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş, İlçe Kaymakamımız olarak atanan Kaymakam Sayın Erinç Demir'e yeni görevinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görev yerinde başarılar diledi.

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun ZiyaretiReyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş, İlçe Kaymakamımız olarak atanan Kaymakam Sayın Erinç Demir'e yeni görevinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görev yerinde başarılar diledi. Mesleki ve güncel konuların yanısıra Kumlu ve Reyhanlı ilçelerinin de değerlendirildiği ziyaret, Kaymakam Demir'in Sayın Başsavcı'ya nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etmesiyle son buldu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Ziya Selçuk Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Derya Baykal Şeyma Subaşı Melisa Şenolsun
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Çağlar Söyüncü Mergim Berisha Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:55:33. #1.15#

title