Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun ZiyaretiReyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş, İlçe Kaymakamımız olarak atanan Kaymakam Sayın Erinç Demir'e yeni görevinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görev yerinde başarılar diledi.

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun ZiyaretiReyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş, İlçe Kaymakamımız olarak atanan Kaymakam Sayın Erinç Demir'e yeni görevinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görev yerinde başarılar diledi. Mesleki ve güncel konuların yanısıra Kumlu ve Reyhanlı ilçelerinin de değerlendirildiği ziyaret, Kaymakam Demir'in Sayın Başsavcı'ya nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etmesiyle son buldu.

Kaynak: Habermetre