Reyhanlı Barajında su tutuldu

13.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:09

Devlet Su İşleri (DSİ) yaptığı yatırımlarla Hatay topraklarını su ile buluştururken, son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.



DSİ, Hatay'a yaptığı yatırımlarla şehrin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Hatay merkez ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyan DSİ, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa yardımcı oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.



Konuya ilişkin olarak yazılı açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Hataylı hemşehrilerimize söz verdiğimiz gibi 50 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdük ve Reyhanlı Barajımızı tamamlayarak su tutmaya başladık. Afrin Çayı'ndan gelen su Reyhanlı Barajı'na aktarılacak ve bu su ile 600 bin dekar arazi sulanacak, yazın Amik Ovası'nın susuzluğuna çare olunacak, kışın ise Amik Ovasında meydana gelmesi muhtemel taşkınların önüne geçilecek ve yaklaşık 200 bin dekar arazi taşkından korunacak" ifadelerini kullandı.



Reyhanlı Barajının tamamlanması ile birlikte bölgede yapılacak sulu tarımın ve tarlaların veriminin artacağını söyleyen Aydın, "Temelden yüksekliği 28,20 metre ve 480 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Reyhanlı Barajının tamamlanması ile birlikte bölgede yapılacak sulu tarım, hem tarlalardaki verimi artıracak hem de yörede ürün çeşitliliğinin sağlanmasına yardımcı olacak. Projenin tamamlanması ile 2020'de ülke ekonomisine yıllık 620 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor" aktarımında bulundu.



Türkiye'nin en büyük regülatörü; Davutlar regülatörünü tamamladıklarını kaydeden Aydın, "Reyhanlı Barajı'nın ana su kaynaklarından, Afrin çayından yıllık 21 milyon metreküp suyu Reyhanlı Barajı'na aktaracak olan; Davutlar Regülatörü ve iletim kanalı projesi inşaatı işinde iletim kanalı ve regülatör inşaatı da tamamlanmıştır. Türkiye'nin en yüksek kapasiteli (Q=1.534 m3/s) iletim kanalı olan Davutlar iletim kanalı ilimize ve ülkemize hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.



Ayrıca Aydın, projeye desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA