Reyhanlı Barajı "kuş cenneti" olma yolunda Hatay'daki Reyhanlı Barajı su depolama alanı ve çevresinde daha önce varlığı bilinmeyen 47 kuş türünün görüntülenmesiyle bölgedeki kuş çeşidi sayısı 99'a çıktı.

Hatay'daki Reyhanlı Barajı su depolama alanı ve çevresinde daha önce varlığı bilinmeyen 47 kuş türünün görüntülenmesiyle bölgedeki kuş çeşidi sayısı 99'a çıktı.

Amik Ovası'nda yaklaşık 600 bin dekar arazinin sulanmasına imkan sağlayan 480 milyon metreküp su toplama hacmine sahip Reyhanlı Barajı'nda kuş türü tespit çalışmaları sürüyor.

Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce bölgede varlığı bilinmeyen 47 yeni kuş türü görüntülenerek, tür sayısı 99'a ulaştı.

Dernek Başkanı Ali Atahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reyhanlı Barajı'nda bir ay önce ilk yaptıkları gözlemin ardından 47 yeni kuş türünün daha tespit edildiğini söyledi.

Barajdaki tespit edilen kuş türünün 99'a yükseldiğini ifade eden Atahan, bölgedeki kuş türü sayısının hızla arttığını, yıl sonuna kadar 200'ü aşacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Atahan, Türkiye'deki kuş türü sayısının 485 olduğunu hatırlatarak, "Bu rakamlara kıyasla, çok kısa sürede, Türkiye'deki tüm kuş türlerinin yarısının Reyhanlı Baraj'ındaki bu alanda barınacağını öngörüyoruz. Kuşların bulunduğu yer oldukça önemli, Türkiye'deki ana göç yollarının üzerinde yer alıyor." dedi.

"Türkiye'deki kuş gözlemcilerinin uğrak noktası olmaya adaydır"

Reyhanlı Barajı'nın göçmen kuşlar için oldukça önemli bir konumda olduğunu aktaran Atahan, "Avrupa ve Orta Asya üstünden gelen kuşların Hatay üzerinde birleştiğini ve buradan Güney Afrika'ya doğru yol aldıklarını biliyoruz. Burası ülkemizde yaşayan 3 yalıçapkını türünü de barındıran nadir alanlardan biri oldu. İzmir yalıçapkını ve 5 farklı ördek türü alanı kullanıyor. Esas ördek yoğunluğu kış aylarında görülecektir. Alan barındırdığı kuş türleri itibariyle Türkiye'deki kuş gözlemcilerinin uğrak noktası olmaya adaydır." diye konuştu.

Atahan, bölgede son gözlemlerinde İzmir yalıçapkını, terek düdükçünü, Hazar sumrusu, ak çaylak, gökdoğan ve alaca yalıçapkınını tespit ettiklerini ifade ederek, baraj bölgesinin göçmen kuşlar için ideal bir dinlenme, beslenme ve üreme alanı olarak da oldukça önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Reyhanlı Barajı'nda yaklaşık bir ay önceki keşifte, aralarında ak pelikanlar, balıkçılar, bahriler, kaşıkçılar ve sumruların da bulunduğu 52 türden kuş gözlemlenmişti.

Kaynak: AA