Reyhan Öztürk: "Vücudumda 19 yıl maganda kurşunuyla yaşadım"

28.11.2019 20:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:52

Samsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Reyhan Öztürk, Samsun'daki asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya ateş etmesi sonucu ölmesi üzerine sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Olaydan etkilenen Öztürk, 19 yıl önce kendisinin de yaşadığı olayı kavanoz içine konulmuş mermi çekirdeğinin bulunduğu fotoğrafla sosyal medya hesabından paylaşarak bu tür olayların son bulmasını istedi.

Bunun üzerine kendisine ulaşan gazetecilere kurşun yarası izini gösteren Öztürk, yaptığı açıklamada, 19 yaşındayken Samsun'daki bir akrabasının düğününe gittiğini, havaya ateş açan birilerinin silahından çıkan mermilerden birinin vücuduna isabet ettiğini belirtti.

Olayın ardından ilk başta öldüğünün düşünüldüğünü anlatan Öztürk, duvardan sekerek vücuduna isabet eden mermi çekirdeğinin organlarına zarar vermemesi için hareket etmeden yatmak zorunda kaldığını ifade etti.

"Allah'a sığınıp, ameliyat masasına yattım"

Hastaneden taburcu edildikten sonra da olumsuzlukların devam ettiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Hızlı hareket etmem, zayıflamam, çok terlemem bile yasaklandı. Yıllarca kendime çok dikkat ederek yaşamak zorunda kaldım. Doktorlar kurşunun kalp aort damarına dokunmaya başladığını ve hayati tehlike oluşturduğunu söyledi. Oğlumun annesiz büyümesine gönlüm el vermediği için ameliyat olmaya karar verdim. Doktorlar çok riskli bir ameliyat olduğunu, ameliyat masasından kalkamayacağımı söyledi. Arkadaşlarım ve yakınlarım vazgeçirmeye çalıştı ama ben Allah'a sığınıp, doktorlara güvenip ameliyat masasına yattım. Başarılı bir operasyonla kurşun bir yıl önce çıkartıldı. Vücudumda 19 yıl maganda kurşunuyla yaşadım."

Öztürk, ameliyattan sonra çıkarılan mermi çekirdeğinin adli bir vaka olduğu için hastanede görevli polis memurunca alınarak olayın meydana geldiği Samsun'a gönderildiğini belirtti.

Yazları memleketi Samsun'a gittiğini, o dönemlerde birçok yakınının düğününün yapıldığını belirten Öztürk, "Artık korkumdan en yakın akrabalarımın bile düğünlerine gidemiyorum. Silah sesi duyduğum zaman o güne geri gidiyorum." ifadesini kullandı.

"Suçlu kimse cezasını çeksin"

Olaydan sonra bir kişinin tutuklandığını ve sadece "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 18 gün hapis yattığını iddia eden Öztürk, bu durumun da kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.

O dönemde vücudundaki mermi çekirdeği çıkartılamadığı için kimin silahına ait olduğunu tespit edilmediğini savunan Öztürk, "Kesin tespit yapılamadığı için dava dosyası iki kez açılıp kapatıldı. 'Gençliğim gitti geleceğim gitti şikayetçiyim' dememe rağmen bir sonuç alınamadı. Ameliyattan sonra çıkarılan mermi çekirdeği Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Gerekli soruşturmanın yapılarak suçlu kimse cezasını çekmesini istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA