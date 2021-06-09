Son dakika haberleri: Bomba yüklü aracın patlatılmasıyla bacağını kaybeden Reyan hayallerine Türkiye'de kavuştu
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Son dakika haberleri: Bomba yüklü aracın patlatılmasıyla bacağını kaybeden Reyan hayallerine Türkiye'de kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslan - Haberler | Yaşam

Son dakika habere göre Bomba yüklü aracın patlatılmasıyla bacağını kaybeden Reyan hayallerine Türkiye'de kavuştu Suriye'de 7 yıl önce park halindeki bomba yüklü aracın patlatılması sonucu bacağını kaybeden 13 yaşındaki Reyan Muhyiddin, Türkiye'de protez bacağına kavuştu Artık yürüyüp koştuğunu hayallerine...

Bomba yüklü aracın patlatılmasıyla bacağını kaybeden Reyan hayallerine Türkiye'de kavuştu

Suriye'de 7 yıl önce park halindeki bomba yüklü aracın patlatılması sonucu bacağını kaybeden 13 yaşındaki Reyan Muhyiddin, Türkiye'de protez bacağına kavuştu

Artık yürüyüp koştuğunu hayallerine kavuştuğunu söyleyen Reyan, "Recep Tayyip Erdoğan dedemden de bana Türk vatandaşlığı vermesini istiyorum" dedi

HATAY - Suriye'de 7 yıl önce, evlerinin önünde oyun oynarken bindiği park halindeki bomba yüklü aracın patlatılması sonucu bacağını kaybeden 13 yaşındaki Reyan Muhyiddin, Türkiye'de hayallerine kavuştu. Protez bacak takıldıktan sonra artık gezip koştuğunu söyleyen Reyan, "Recep Tayyip Erdoğan dedemden de bana Türk vatandaşlığı vermesini istiyorum" dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Reyan Muhyiddin 2014 yılında evlerinin önünde oynarken bindiği bomba yüklü aracın patlaması sonucu bir bacağını kaybetti. Olay tarihinde 6 yaşında olan Reyan diğer bacağında ise kemik kaybı yaşadı.

Türkiye'ye getirilerek protez bacak takılan Reyan, artık yürüyüp koşabiliyor.

Yaşadığı o anları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Reyan Muhyiddin, "Şam'daki evimizin önünde arkadaşlarımla oynarken saklanmak için bir aracın içine girdim, aracın altına bomba koymuşlardı, araçtan ineceğim sırada bomba patladı, bir bacağımi kaybettim ve diğer bacağında kemik kaybı oldu, tedavi amaçlı Türkiye'ye geldim burda Tıp Eğitim Derneğinde kaldım. O sırada buraya ziyarete gelen Orhan Osmanoğlu ve Naciye Osmanoğlu benim bu durumumdan etkilenerek, tedavi olmamı ve protez bacak takılması için yardımcı oldular Allah onlardan ve tıp eğitim derneğinden razı olsun hayallerime kavuştum. Artık koşuyorum okula gidebiliyorum arkadaşlarımla gezmeye gidiyorum" diye konuştu.

Reyan ayrıca, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedemden de bana Türk vatandaşlığı vermesini istiyorum Türk olmak istiyorum" dedi.

Son dakika haberleri: Bomba yüklü aracın patlatılmasıyla bacağını kaybeden Reyan hayallerine Türkiye'de kavuştu
Son dakika haberleri: Bomba yüklü aracın patlatılmasıyla bacağını kaybeden Reyan hayallerine Türkiye'de kavuştu
Son dakika haberleri: Bomba yüklü aracın patlatılmasıyla bacağını kaybeden Reyan hayallerine Türkiye'de kavuştu
Son dakika haberleri: Bomba yüklü aracın patlatılmasıyla bacağını kaybeden Reyan hayallerine Türkiye'de kavuştu
Son dakika haberleri: Bomba yüklü aracın patlatılmasıyla bacağını kaybeden Reyan hayallerine Türkiye'de kavuştu
Son dakika haberleri: Bomba yüklü aracın patlatılmasıyla bacağını kaybeden Reyan hayallerine Türkiye'de kavuştu
Son dakika haberleri: Bomba yüklü aracın patlatılmasıyla bacağını kaybeden Reyan hayallerine Türkiye'de kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslan

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