'Rexo' uyuşturucu kaçakçılarına geçit vermiyor



VAN - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Rexo' isimli narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 61 kilo 220 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Temmuz 2017 günü İstasyon Mahallesi Terminal Caddesi üzerindeki bir araca Rexo isimli narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada 120 paket halinde toplam 61 kilo 220 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak araç sahibi F.P. isimli şahsa adli işlem yapılmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.