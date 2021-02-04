Rexlex Masters Valorant turnuvası 2 saatte 280.000 kişi tarafından izlendi
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Rexlex Masters Valorant turnuvası 2 saatte 280.000 kişi tarafından izlendi

04.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:19
Rexlex Masters Valorant turnuvası 2 saatte 280.000 kişi tarafından izlendi

Nvidia Geforce ve Excalibur sponsorluğunda gerçekleştirilen, Reflex Masters #2 Valorant Turnuvası 20.000'den fazla izlenme ortalamasıyla dikkat çekti. 30 Ocak'ta düzenlenen turnuvanın büyük finali sona erdi.

15 Ocak'ta bütün oyunculara açık olarak başlayan turnuvada, 1000'den fazla oyuncu 4 açık eleme üzerinden mücadele etti. Turnuva elemeler sonucunda kazanan 16 takımın, 4 ayrı grupta, birincilik için kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Aşamalar sonucunda birinci olan Anka E-sports, Unity Esports, Dark Passage ve Zero Zone takımları, çiftli eleme usülü düzenlenen finalde birinciliğe ulaşmak için karşı karşıya geldiler.

Anka Esports ve Unity Esports arasında oynanan final mücadelesinde, ilk turdaki yenilgisinden dolayı Unity Esports seriye 1-0 geride başladı. Büyük final maçında rakibini zorlasada, hata yapmayan Anka E-sports turnuvanın namağlup şampiyonu oldu.

Rexlex Masters Valorant turnuvası 2 saatte, 280.000 kişi tarafından izlendi

VALORANT YAYINI ORTALAMA 20.000 İZLEYİCİ SAYISINA ULAŞTI

Twitch yayıncıları, Ferit "Wtcn" Karakaya, Kemal "KendineMuzisyen" Can Parlak ve Semih "Legoo" Selvi tarafından yayımlanan büyük finaller, eğlenceli anlara sahne oldu. Türk izleyiciler tarafından yoğun bir ilgi gören turnuva, aynı gün yayınlanan global çaptaki Valorant yayınlarını geçti. 2 saatlik yayın süresinde 280.000'den fazla izlenme ve 20.000 ortalama izleyici sayısına ulaştı.

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