Rex Tillerson'ın Yardımcısından Açıklama

Rex Tillerson'ın yardımcısı, Donald Trump'ın Tillerson'u neden görevden aldığını hiçbir zaman açıklamadığını ifade ederek, "Tillerson, görevde kalmak istiyordu" dedi.

Rex Tillerson'ın yardımcısı ABD Başkanı Donald Trump'ın Tillerson'nı ani bir kararla görevinden alması konusunda açıklama yaptı. Tillerson'ın yardımcısı Trump'ın Tillerson'ın görevine neden son verdiğini kesinlikle açıklamadığını ve "Tillerson, görevde kalmak istiyordu" dedi. - WASHINGTON