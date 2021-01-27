Revue nedir? Revue platformu nedir? Nasıl kullanılır?
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Revue nedir? Revue platformu nedir? Nasıl kullanılır?

27.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:38
Revue nedir? Revue platformu nedir? Nasıl kullanılır?

Twitter, Revue platformunu bünyesine kattığını duyurdu. Revue platformunun Twitter tarafından alınmasının ardından sosyal medya kullanıcıları bu platformu araştırmaya başladı. Peki, Revue nedir? Revue platformu nedir? Nasıl kullanılır?

Twitter, Revue platformunu bünyesine kattığını duyurdu. Revue platformunun Twitter tarafından alınmasının ardından sosyal medya kullanıcıları bu platformu araştırmaya başladı. Peki, Revue nedir? Revueplatformu nedir? Nasıl kullanılır? İşte detaylar haberimizde...

REVUE NEDİR?

Yazarlara para kazandıran Revue, kullanıcılarının kendi haber bültenlerini hazırlayıp yayımlamalarına yönelik hizmet veren bir servistir.

Mike Park, yayımladığı blog yazısında "Revue, insanların ilgi alanları konusunda bilgi almasına yardımcı olmamızı hızlandıracak" dedi.

Yayımlanan blog yazısında Revue Pro özelliklerinin tüm hesaplarının ücretsiz hale geldiği duyurulurken, ücretli bültenlerdeki kesinti hissesinin de yüzde 5'e düşürüldüğü açıklandı. Bu sayede yazarların abonelerinden kazandığı gelirin daha büyük bir kısmının yazarlarda kalacağı belirtildi.

Revue 50 aboneye kadar ücretsiz kullanılabiliyor ancak daha fazla aboneye hizmet vermek istediğinizde ise minimum 5 dolar ödeme yapmanız gerekiyor. Ödenen miktar arttıkça ulaşılan kişi sayısı ve sunulan özellikler de artıyor. Birden fazla haber bültenini yönetmek istiyorsanız ücret için Revue yetkilileriyle iletişime geçmeniz gerekiyor.

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