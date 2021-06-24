Revizyon Uygulama İmar Planı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNURAdıyaman Merkez Alitaşı Mahallesi, Altınşehir Mahallesi, Sümerevler Mahallesi, Yenisanayi Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı 03/06/2021 tarih ve 189 sayılı Belediye Meclis kararı...