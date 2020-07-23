Revize çalışmaları tamamlandı Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan ve İskenderun kent içi trafik sorununu çözmeyi amaçlayan battı-çıktı projesindeki revize çalışmaları tamamlandı.

Kırım ve kazı çalışmalarının iş güvenliği açısından çevreye zarar vermemesi amacıyla 6 Nisan Pazartesi günü alt geçitlerin Adana ve Antakya istikametine doğru ulaşıma kapatılan bölgede, Büyükşehir ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sona erdi.

İskenderun şehir içi trafik sorununa çözüm noktasında büyük katkı sağlayacak olan ve transit geçiş yapan araçların yan yollar yerine, alt geçidini kullanmalarını hedefleyen projenin revize çalışmaları kısa süre içerisinde bitirilerek yeni yol hizmete açıldı.

Revize çalışmalarıyla birlikte yaya güvenliğini güvence altına almak amacıyla kaldırım çalışmaları da tamamlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yapılan düzenlemeyle Tayfur Sökmen Bulvarı, sanayi bölgesi ve sahil bandından gelen araçların iniş rampasını kullanarak trafik akışında büyük rahatlık yaşayacağını ifade etti.

Kaynak: Bültenler