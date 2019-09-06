Reuters: Volkswagen yöneticisi Erdoğan'la görüştü, yatırım büyük ihtimal Türkiye'ye yapılacak

Reuters: Volkswagen yöneticisi Erdoğan'la görüştü, yatırım büyük ihtimal Türkiye'ye yapılacak

Volkswagen yeni üretim tesisi için tercihini Türkiye'den yana kullanmaya çok yakın

06.09.2019 17:15
Reuters: Volkswagen yöneticisi Erdoğan'la görüştü, yatırım büyük ihtimal Türkiye'ye yapılacak

Alman Volkswagen yeni üretim tesisi için tercihini Türkiye'den yana kullanmaya çok yakın.


Reuters'ın 3 Türk kaynağa dayandırdığı haberine göre Alman devin bir üst düzey yöneticisi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bu hafta yapılan toplantının son derece iyi geçtiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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