Reuters: Volkswagen yöneticisi Erdoğan'la görüştü, yatırım büyük ihtimal Türkiye'ye yapılacak
Volkswagen yeni üretim tesisi için tercihini Türkiye'den yana kullanmaya çok yakın
06.09.2019 17:15
Alman Volkswagen yeni üretim tesisi için tercihini Türkiye'den yana kullanmaya çok yakın.
Reuters'ın 3 Türk kaynağa dayandırdığı haberine göre Alman devin bir üst düzey yöneticisi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bu hafta yapılan toplantının son derece iyi geçtiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com